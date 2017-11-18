Рейнгольд: футболисты «Спартака» на голову выше футболистов «Краснодара»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Не ожидал такого результата. Я думал, что «Спартак» даст бой и не проиграет, но чтобы так… Команда сегодня провёл феерический матч, красавцы! Отыграли на высоком уровне. Оказывается, у нас есть футбол, который можно смотреть с удовольствием. «Спартак» показывает красивую, содержательную игру, как этим не любоваться? Я это говорю не потому что я спартаковец. Продемонстрировали футбол высочайшего уровня, конечно по меркам российского футбола. Нет вопросов. В своём твиттере, который открыли болельщики, я говорил, что команду нельзя сбрасывать со счетов. «Спартак» — самая сильная команда в атакующем плане в нашем чемпионате.



Помог и футбольный клуб «Краснодар», который играет в открытый футбол, пытается играть по-спартаковски. Увы, на поле погоду делают футболисты. Футболисты «Спартака» на голову выше футболистов «Краснодара», мастеровитее. От этого и такие красивые комбинации и голы. Хочется, чтобы такие игры были и в исполнении других команд.



Сейчас команда вышла на уровень европейского класса и закрыла рот многим скептикам. После сегодняшней игры «Спартак» вплотную подошёл к борьбе за золотые медали, тем лучше спортивная интрига, и будет больше интересных матчей.



Хорошо, что у Глушакова только ушиб. Это ничего, компресс поставят, медицина на высоком уровне. Самое главное, что нет вывиха, связки целы, нет мениска. Ушиб – это утром встанет и побежит. Всё будет нормально. Все в футболисты сейчас в порядке, дай бог им здоровья», — сказал Рейндольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.