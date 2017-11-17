«Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с Джикией

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия ведёт переговоры с клубом о продлении соглашения до 2022 года.

«Сейчас одна из главных задач «Спартака» — продление контракта с Джикией. Он пришёл в клуб только зимой, но за короткий срок стал лидером команды. Сейчас идут переговоры между клубом и игроком о продлении контракта до 2022 года. Нынешняя зарплата защитника — около € 700 тыс. Понятное дело, красно-белые стремятся продлить контракт с игроком сборной России, который очаровал всех своей игрой и бойцовским характером», — сказал Арустамян в передаче «Секретные материалы» в YouTube.