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«Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с Джикией

Футбол

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия ведёт переговоры с клубом о продлении соглашения до 2022 года.

«Сейчас одна из главных задач «Спартака» — продление контракта с Джикией. Он пришёл в клуб только зимой, но за короткий срок стал лидером команды. Сейчас идут переговоры между клубом и игроком о продлении контракта до 2022 года. Нынешняя зарплата защитника — около € 700 тыс. Понятное дело, красно-белые стремятся продлить контракт с игроком сборной России, который очаровал всех своей игрой и бойцовским характером», — сказал Арустамян в передаче «Секретные материалы» в YouTube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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