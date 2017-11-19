Деменко: не думаю, что Галицкий станет сейчас менять тренера «Краснодара»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу красно-белых над «быками» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Сегодняшняя победа «Спартака» не была лёгкой. Все мы видели первые минуты матча: Смолов пробил, были и другие моменты. Надо отдать должное красно-белым: они в первом тайме полностью переиграли «Краснодар» в плане физики и быстроты. Наверное, они сами не ожидали такого «Спартака». Краснодарцы доминировали первые минуты, потому что играли дома, плюс пауза в чемпионате помогла. И подхлёст некий был: «Спартак» всё-таки. «Краснодар» показал себя хозяином, но потом москвичи полностью забрали себе инициативу и не дали краснодарцам никаких шансов. Однако не думаю, что владелец клуба Сергей Галицкий станет сейчас менять тренера, потому что осталось три-четыре тура до конца года. Сейчас не будет изменений, а в начале следующего года, может быть, произойдут перемены. Думаю, что разговоры уже ведутся.



Выделю в этом матче Промеса, потому что он проделал большой объём работы и вообще показывает результативную игру. Ещё, конечно, есть Адриано, но между ними двумя, я отдаю предпочтение Квинси: он в потрясающей форме находится. Сегодняшняя победа даст позитивный заряд перед матчем в Лиге чемпионов. Дай бог, чтобы и Глушаков, и Мельгарехо подошли к ней в оптимальном состоянии, чтобы не было проблем. На данный момент травма Дениса — это потеря. Он капитан и в какой-то степени олицетворяет «Спартак». Но думаю, с «Марибором» никаких сложностей не возникнет. Хотя, конечно, матч будет тяжёлым, так как все понимают, что эти очки — «золотые» для спартаковцев», — рассказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.