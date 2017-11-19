Левандовски: «Аугсбург» выбрал очень оборонительную тактику на матч с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ставший автором дубля во встрече с «Аугсбургом» (3:0) в матче 12-го тура Бундеслиги, дал оценку победе, ставшей для мюнхенцев пятой кряду в чемпионате Германии.



«Аугсбург» выбрал очень оборонительную тактику на матч, они играли в пять защитников. Поначалу в атаке нам не хватало движения, но нужно было просто набраться терпения. Моменты стали возникать. После забитого гола стало намного легче», — цитирует форварда пресс-служба баварского клуба, лидирующего в Бундеслиге.

«Бавария» разгромила «Аугсбург», одержав пятую победу в Бундеслиге подряд