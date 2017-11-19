Сауль: фанаты «Атлетико» должны поддерживать Гризманна, а не освистывать его

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес после дерби с «Реалом» (0:0) в 12-м туре чемпионата Испании выразил поддержку партнёру по команде Антуану Гризманну. Лидер «матрасников» не смог забить в восьмом подряд матче за клуб и был заменён во втором тайме.

«Фанаты должны поддержать Гризманна. Им надо напомнить, кто является лучшим игроком команды. Они должны поддерживать его, а не освистывать», — приводит слова Сауля издание Marca.

На счету Гризманна в этом сезоне лишь два гола в 10 матчах испанской Примеры.