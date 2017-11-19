Жоржиньо: не жалею о том, что выбрал сборную Италии, а не Бразилии

Полузащитник «Наполи» и сборной Италии Жоржиньо Фрелло, родившийся в Бразилии, рассказал, что не жалеет о том, что решил выступать за «скуадру адзурру», а не южноамериканскую сборную.

«Ещё месяц назад я не надеялся на то, что меня вызовут в сборную Бразилии, но потом они позвонили и сказали, что следят за мной. Я не мог игнорировать это, так как Бразилия — моя родина, и несколько дней у меня голова шла кругом. Но я принял решение и не жалею о нём. Я очень счастлив выступать за сборную Италии», — сказал Жоржиньо.