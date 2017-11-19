Ибрагимович: благодарен, что могу бегать и творить немного «абракадабры»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своём возвращении на поле в матче 12-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). 36-летний швед сыграл впервые с апреля этого года, когда он получил серьёзную травму колена.

«Если бы люди знали, что за травма у меня была, они бы не верили, что я вернусь так быстро. Все думают, что я повредил лишь переднюю крестообразную связку, однако моё колено было повреждено ещё сильнее. Я хочу сохранить это для себя, так как не хочу рассказывать всё миру.

Даже во время разминки я слышал, как болельщики поют моё имя. Я благодарен, что могу бегать, делать своё дело, творить немного «абракадабры» — в общем, всё, что делает лев! Ценю каждый день, когда могу надеть бутсы и заниматься любимой игрой», — сказал Ибрагимович.