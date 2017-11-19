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«Локомотив» победил «Анжи» благодаря голу Алексея Миранчука

Футбол

«Локомотив» одержал победу над «Анжи» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В концовке первого тайма Мануэл Фернандеш сделал тонкий проникающий пас на забежавшего в штрафную Антона Миранчука, который прострелил в центр на брата Алексея, а тот в свою очередь на паузе обманул целую группу защитников и ударил в левый верхний угол ворот махачкалинцев. Этот гол оказался единственным в матче.

«Локомотив» набрал 36 очков и закрепился на первом месте в таблице РФПЛ. «Анжи» (16) — 15-й.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Анжи
Махачкала
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 – Миранчук – 43

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» «Локомотива».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Локомотив Алексей Миранчук
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