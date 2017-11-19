Скрипченко: «Анжи» в матче с «Локомотивом» не заслужил больше, чем имеет

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.

«Мы сегодня не заслужили больше, чем имеем. Поражение надо принимать. „Локомотив“ сыграл на опыте. Команда играет на ошибках соперника. В первом тайме, когда была равная игра, у нас возникали моменты, на стандартных положениях давление оказали, в перекладину пробили. Но одна ошибка на своей половине поля в принятии решения от Павла Яковлева привела к тому, что соперник забил.

Во втором тайме путём перестановок пытались исправить ситуацию, но «Локомотив» организованно играет в позиционной обороне и остро контратакует. Могли второй мяч пропустить, и говорить, что у нас были голевые ситуации, чтобы спасти матч, не приходится. Какое-то давление мы оказали, но этого мало, чтобы забить гол», — заявил Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».