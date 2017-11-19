«Зенит» — «Тосно»: стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Тосно» на предстоящий сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» матч 17-го тура российской Премьер-Лиги.
«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин.
Запасные: Кержаков, Бабурин, Терентьев, Мевля, Жирков, Нобоа, Ерохин, Капленко, Дзюба, Полоз.
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков.
Запасные: Лукичёв, Шахов, Дудиев, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Палиенко, Казаев, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Мелкадзе, Труич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Тосно». Начало — в 19:00 мск.
«Зенит» реализовал все билеты на матч с «Тосно»