Донадони: отказался вернуться в сборную Италии и поступил бы так же снова

Наставник «Болоньи» Роберто Донадони сообщил, что в 2016 году отклонил предложение вернуться на пост главного тренера сборной Италии, а также заявил, что сделал бы это снова в том случае, если бы поступило соответствующее предложение.

«У меня была возможность вернуться в сборную Италии, но я предпочёл уважать свой контракт с «Болоньей». Счастлив, что принял такое решение. Оно было правильным. И я поступил бы так же снова. В любом случае благодарю президента Федерации футбола Италии Карло Тавеккио за проявленное ко мне уважение», — цитирует Донадони Football Italia.

Донадони был главным тренером сборной Италии с 2006 по 2008 год. После его отказа вернуться в национальную команду в 2016 году главным тренером сборной был назначен Джампьеро Вентура, вместе с которым итальянцы не смогли выйти на ЧМ-2018. Сейчас место наставника «скуадра адзурра» остаётся вакантным.