Кузяев: здорово, что «Зенит» устраивает мероприятия такого масштаба

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал разгром «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ и ответил на вопрос о церемонии, посвящённой 10-летию чемпионства команды. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Эмоции после победы, конечно же, положительные. Нам нужно было прервать эту неудачную серию, и хорошо, что сегодня победили. Не помню особо момент с моим голом, там борьба была, я вышел на удобную позицию и решил бить в дальний угол. Получилось забить, так что всё отлично. В моменте с пятым голом Артём Дзюба находился в более выгодном положении, поэтому решил отдать пас ему.

Мы хотели порадовать наших болельщиков в день, когда праздновали десятилетие чемпионства. Здорово, что «Зенит» устраивает мероприятия такого масштаба. Можно сказать, что круг почёта нас вдохновил», – передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.