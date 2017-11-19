«Спартак» — «Марибор»: защитник словенцев Райчевич не сыграет из-за травмы

Защитник «Марибора» Александер Райчевич получил травму и не сможет сыграть в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Марибор», информирует пресс-служба словенского клуба.



Райчевич повредил мениск и в ближайшее время перенесёт операцию, после которой пропустит три-четыре недели.



Матч «Спартак» — «Марибор» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 21 ноября. Начало — в 20:00 мск.



Турнирная таблица группы E Лиги чемпионов: 1. «Ливерпуль» — 8 очков; 2. «Севилья» — 7; 3. «Спартак» — 5; 4. «Марибор» — 1.

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