Ан. Миранчук: «Локомотив» очень хочет выйти в плей-офф ЛЕ и сыграть с топ-клубам

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук после гостевой победы над «Анжи» (1:0) в матче 17-го тура РФПЛ сообщил, что хотел бы забить с передачи своего брата Алексея, а также отметил, что команда серьёзно настраивается на матч группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (23 ноября).

«Что касается моей очередной голевой передачи, то самое главное, чтобы это приносило пользу команде. Мне ещё нужно прибавлять в игре. Мой брат не в первый раз забивает с моих передач в этом сезоне? Теперь нужно, чтобы я забил с его передачи. Он всё отдаёт, а я не могу использовать свои моменты.

Лига Европы очень важна. Нужно отдать все силы. Очень хочется пройти дальше и сыграть с топ-клубами. Про Хабаровск пока не думаем, главное – Лига Европы», — цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива».