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К.-П. Боатенг требует более жёсткой борьбы с расизмом

Футбол

Полузащитник «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг призвал соответствующие структуры решительнее бороться с расизмом. Боатенг полагает, что до сих пор эта борьба не была достаточно эффективной.

«Недостаточно того, чтобы перед матчами Лиги чемпионов говорить «Нет расизму» и показывать это на видео. И недостаточно того, чтобы время от времени надевать футболку, на которой написано «Нет расизму» или же «Мы показываем расизму красную карточку», — приводит слова Боатенга Süddeutsche Zeitung.

По словам Боатенга, в детстве ему приходилось не раз сталкиваться с проявлениями расизма и плакать из-за этого.

Кевин-Принс Боатенг признался, что не любит собственное имя
Источник: Süddeutsche Zeitung Сообщить об ошибке
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Айнтрахт Кевин-Принс Боатенг
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