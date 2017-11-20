К.-П. Боатенг требует более жёсткой борьбы с расизмом

Полузащитник «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг призвал соответствующие структуры решительнее бороться с расизмом. Боатенг полагает, что до сих пор эта борьба не была достаточно эффективной.

«Недостаточно того, чтобы перед матчами Лиги чемпионов говорить «Нет расизму» и показывать это на видео. И недостаточно того, чтобы время от времени надевать футболку, на которой написано «Нет расизму» или же «Мы показываем расизму красную карточку», — приводит слова Боатенга Süddeutsche Zeitung.

По словам Боатенга, в детстве ему приходилось не раз сталкиваться с проявлениями расизма и плакать из-за этого.