«Хоффенхайм» готов вести переговоры с «Баварией» о продаже Сандро Вагнера

Руководство «Хоффенхайма» готово вести переговоры с «Баварией» на предмет перехода нападающего Сандро Вагнера в стан мюнхенцев. Об этом сообщил главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман.

«Мы готовы к переговорам с «Баварией», но в этом вопросе многое зависит от суммы трансферной компенсации за игрока. Почему я публично сообщил об интересе «Баварии» к Вагнеру? Потому что я друг истины и реальности. Но для нас нет необходимости выставлять Вагнера на трансфер», — приводит слова Нагельсмана интернет-портал Goal.

Контракт Вагнера с «Хоффенхаймом» в силе до лета 2020 года.