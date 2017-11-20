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Бывший президент «Марселя» Бернар Тапи сообщил, что болен раком

Футбол

Бывший президент «Марселя» Бернар Тапи заявил, что страдает раковым заболеванием. По словам Тапи, всё очень серьёзно, однако он борется за свою жизнь.

«По утрам я просыпаюсь с намерением бороться с болезнью. Химиотерапия – очень сложная вещь. Она должна привести к хирургическому вмешательству. Мне могут полностью удалить пищевод и желудок. В какой-то момент мы должны смириться с доказательством того, что смерть существует. И от того, выйду я победителем или проиграю, катастрофы не произойдёт. Так что я спокоен», — сказал 74-летний Тапи в интервью France 2.

Кроме того, Тапи поблагодарил болельщиков «Марселя»: «Их поддержка – лучшая химиотерапия, которую я получал. Работая в «Марселе», я пережил незабываемые моменты счастья. И поддержка болельщиков означает, что всё это не прошло даром».

Тапи был президентом «Марселя» с 1986 по 1994 год. При нём клуб стал чемпионом Франции четыре раза кряду и выиграл Лигу чемпионов.

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Источник: France 24 Сообщить об ошибке
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