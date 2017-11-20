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Рамос не полетит с «Реалом» на матч с АПОЭЛ

Футбол

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос не поможет своей команде в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с кипрским клубом АПОЭЛ. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан определился с заявкой на игру, но Рамоса в ней нет.

Испанец получил перелом носовой перегородки в матче 12-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (0:0). Ранее стало известно, что защитник не подвергнется операции и будет играть в защитной маске.

Матч АПОЭЛ – «Реал» состоится 21 ноября. Начало – в 22:45 мск.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» мадридского «Реала».

Рамос: я бы тысячу раз истёк кровью за футболку «Реала»
Источник: Официальный сайт "Реала" Сообщить об ошибке
Теги
АПОЭЛ Атлетико Мадрид ФК Реал Мадрид Серхио Рамос Травмы — футбол
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