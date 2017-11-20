Погба объяснил своё празднование гола в матче с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объяснил своё празднование гола в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Француз после взятия ворот скрестил руки.

«Хотя я очень счастлив вновь вернуться на поле, мои молитвы направлены к тем, кто страдает от рабства в Ливии. Да будет Аллах рядом с вами. Эта жестокость должна прекратиться», — написал Погба в своём «инстаграме».

Также Поль Погба поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его во время реабилитации.

«Спасибо всем, кто был рядом во время реабилитации. Спасибо болельщикам. Эта победа для вас», — отметил Погба.

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