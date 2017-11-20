УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Бенфика»

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Бенфика» будет обслуживать бригада арбитров во главе с немцем Денизом Айтекином, сообщает пресс-служба УЕФА. Встреча состоится 22 ноября, начало игры — в 20:00 мск.

Ему будут помогать соотечественники Рафаэль Фольтин и Маркус Хекер. Дополнительные ассистенты рефери — Тобиас Штилер и Беньямин Бранд, а четвёртым арбитром назначен Эдуард Байтингер.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Айтекин работал на двух матчах: «Марибор» — «Спартак» (1:1, одна жёлтая карточка) и «Атлетико» — «Карабах» (0:0, четыре жёлтые и одна красная карточки).