Испанец Эстрада будет судить матч Лиги Европы «Локомотив» — «Копенгаген»

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Копенгагеном». Стартовый свисток 23 ноября в 21:00 на стадионе «РЖД-Арена» даст испанец Хавьер Эстрада, сообщает пресс-служба УЕФА.



Ассистенты рефери — его соотечественники Мигель Мартинес и Теодоро Собрино. Дополнительные ассистенты рефери — Хесус Хиль Мансано и Рикардо де Бургос. Четвёртый рефери — Хавьер Родригес.

Эстрада в текущем сезоне Лиги Европы работал на матче «Арсенал» — «Кёльн» (0:0), в котором не показал ни одной жёлтой карточки.