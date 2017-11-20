Каррера: «Марибор» играет в хороший футбол, мы видели это в первом матче

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».

«У меня нет хрустального шара, чтобы увидеть будущее, но, естественно, мы хотим провести такой же хороший матч, как и в Краснодаре. «Марибор» играет в хороший футбол, мы видели это в первом матче. Он даёт нам понять, что все игры в этом турнире сложные, неважно, против кого мы играем, против «Ливерпуля» или «Марибора», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч «Спартак» — «Марибор» состоится 21 ноября. Начало – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.