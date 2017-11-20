Прудников: «Анжи» не заслуживал поражения от «Локомотива», абсолютно равная игра

Нападающий Александр Прудников поделился впечатлениями от прошедшего домашнего матча 17-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Махачкалинцы потерпели поражение со счётом 0:1.



«Не хватило реализации моментов. У соперника был один момент, и он его забил. Мы же не смогли реализовать несколько своих. А по игре, конечно, «Анжи» сегодня не заслуживал поражения. Абсолютно равная игра. Жаль, что потеряли очки. Когда не забиваешь и после этого в ворота твоей команды забивается гол, конечно, чувствуешь огромное разочарование. После уже приходится отыгрываться. А отыгрываться всегда тяжелее.



В этом году такой чемпионат, что нет большой разницы, соперник — лидер или середняк. В принципе со всеми лидерами мы сыграли, нельзя сказать, что совсем удачно, но отобрали очки. А в каких-то матчах мы потеряли их. Где-то даже обидно, когда пропускали на последних минутах. Могли набрать намного больше очков.



Поражение всегда портит настроение, даже несмотря на то, как складывался матч. Но предстоящие игры у нас будут с прямыми конкурентами, и «Анжи» надо выигрывать, чтобы уйти в отпуск, обезопасив себя от зоны вылета», — цитирует Прудникова пресс-служба «Анжи».

«Анжи» — «Локомотив» — 0:1. Видеообзор матча