Промес и Вернблум стали MVP 17-го тура РФПЛ

Полузащитники «Спартака» Квинси Промес и ЦСКА Понтус Вернблум разделили между собой звание MVP 17-го тура российской Премьер-Лиги.
После опроса экспертов преимуществом в один балл владел Вернблум, который набрал 9 голосов, а итоги голосования пользователей на странице проекта и в опросе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте» сравняли с ним Промеса – у каждого стало по 12 очков.
Вторым в туре финишировал нападающий «Спартака» Луис Адриано (10 баллов), а третьим — полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.
На звание MVP 17-о тура РФПЛ также претендовали: Зе Луиш («Спартак»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Довбня («СКА-Хабаровск») и Далер Кузяев («Зенит»).
Промес, Вернблум и Адриано претендуют на звание MVP 17-го тура РФПЛ