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Промес и Вернблум стали MVP 17-го тура РФПЛ

Футбол

Полузащитники «Спартака» Квинси Промес и ЦСКА Понтус Вернблум разделили между собой звание MVP 17-го тура российской Премьер-Лиги.

После опроса экспертов преимуществом в один балл владел Вернблум, который набрал 9 голосов, а итоги голосования пользователей на странице проекта и в опросе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте» сравняли с ним Промеса – у каждого стало по 12 очков.

Вторым в туре финишировал нападающий «Спартака» Луис Адриано (10 баллов), а третьим — полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

На звание MVP 17-о тура РФПЛ также претендовали: Зе Луиш («Спартак»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Довбня («СКА-Хабаровск») и Далер Кузяев («Зенит»).

Промес, Вернблум и Адриано претендуют на звание MVP 17-го тура РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Спартак Квинси Промес Понтус Вернблум MVP РФПЛ
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