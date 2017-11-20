У Миланова диагностирован перелом берцовой кости, у А. Березуцкого — лодыжки

По информации «Чемпионата», у полузащитника ЦСКА Георги Миланова диагностирован перелом берцовой кости, а у защитника «армейцев» Алексея Березуцкого — перелом лодыжки. О сроках восстановления игроков ЦСКА станет известно позже.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Бенфика» состоится 22 ноября, начало игры — в 20:00 мск.

Турнирное положение в группе A после четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 6; 3. ЦСКА — 6; 4. «Бенфика» — 0.