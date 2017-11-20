До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

У Миланова диагностирован перелом берцовой кости, у А. Березуцкого — лодыжки

Футбол

По информации «Чемпионата», у полузащитника ЦСКА Георги Миланова диагностирован перелом берцовой кости, а у защитника «армейцев» Алексея Березуцкого — перелом лодыжки. О сроках восстановления игроков ЦСКА станет известно позже.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Бенфика» состоится 22 ноября, начало игры — в 20:00 мск.

Турнирное положение в группе A после четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 6; 3. ЦСКА — 6; 4. «Бенфика» — 0.

Фред: Фонсека многое поменял по сравнению с Луческу
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бенфика ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий Георги Миланов Травмы — футбол
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент