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Самедов вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Марибором»

Футбол

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в преддверии домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (21 ноября) вернулся в общую группу.

«На футбольное поле вышли два вратаря, Ребров и Селихов, а также 15 полевых игроков, включая Александра Самедова. Наш полузащитник восстановился после травмы и сегодня впервые тренировался в общей группе.

Защитник Андрей Ещенко сегодня занимался по индивидуальному плану. Кроме того, по решению тренера плановую индивидуальную работу провели Денис Глушаков, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луис Адриано.

После ужина команда переедет в один из московских отелей, откуда завтра отправится на спартаковский стадион», — информирует сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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Марибор ФК Спартак Александр Самедов Андрей Ещенко Денис Глушаков Зе Луиш Лоренсо Мельгарехо Луис Адриано Травмы — футбол
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