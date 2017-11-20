Джано вернулся в расположение «Спартака» и занимался в тренажёрном зале

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, который 12 октября перенёс операцию в Риме по поводу травмы сухожилия левого голеностопного сустава, сегодня вернулся на базу красно-белых в Тарасовке.



После операции Джано наложили гипс, и он в течение месяца находился на родине, в Грузии. На днях он снова отправился в Рим, где врачи сняли хавбеку гипс и разрешили приступить к тренировкам. Сегодня он впервые занимался в тренажёрном зале на клубной базе «Спартака».



Сообщается, что 10 декабря Джано снова отправится в Рим на плановое обследование, а завтра, 21 ноября, он собирается поддержать «Спартак» в матче Лиги чемпионов с «Марибором».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».