Мангала: «Сити» заплатил за меня много денег, так что я готов помогать команде

Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала заявил, что готов принять для себя любую роль в этом сезоне. Француз, проведший прошлый год на правах аренды в «Валенсии», в текущем сезоне принял участие в четырёх официальных матчах.

«Я реалист, поэтому просто хочу работать и помогать своим партнёрам по команде. „Сити“ заплатил за меня много денег, так что я готов помогать команде. Мы хотим выиграть титул чемпионов Англии и другие трофеи в этом сезоне», — цитирует Мангала сайт «горожан».

Напомним, 26-летний футболист перебрался в «Манчестер Сити» из «Порту» в 2014 году за сумму около € 40 млн.