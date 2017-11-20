Защитник «Марибора»: изучили манеру игры «Спартака» и готовы навязать им борьбу

Защитник «Марибора» Жан-Клод Биллонг поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» (21 ноября) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Впервые нахожусь в России, но не ощущаю никакого давления — я уже играл против „Севильи“ и „Ливерпуля“ и получил нужный опыт. Мы изучили манеру игры „Спартака“ и долго анализировали их действия. У них много качественных и опасных атакующих игроков — Зе Луиш, Промес, Луис Адриано, но мы готовы навязать им борьбу, показать свою лучшую игру и добиться результата», — сказал Биллонг.