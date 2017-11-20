Радимов: наверное, поединок со «Спартаком» будет для «Зенита» игрой сезона

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал итоги матча 17-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Тосно» (5:0), а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка петербуржцев со «Спартаком» (18-й тур Премьер-Лиги, Москва, 27 ноября).



«Кокорин доказал свой уровень в матче с „Тосно“, и я очень рад за Дзюбу, который наконец забил. После долгожданного гола футболиста иногда прорывает. Если так, то игра „Зенита“ порадовала. Приятно, что после матчей сборной команда выглядела хорошо. Это именно то, что надо, особенно в преддверии, наверное, матча сезона — со „Спартаком“.



Поединок с „Тосно“ не мог не вселить оптимизма, потому что напряжение витало в воздухе и терять очки нельзя было никак. Но мы должны понимать, что следующий соперник у нас — „Спартак“. Сейчас красно-белые в очень хорошем состоянии, и болельщиков ждёт очень интересный матч в Москве. „Спартак“ очень хорошо играет в атаку, и „Зенит“ в матче с „Тосно“ тоже показал, что умеет забивать голы в немалом количестве», — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».

Орлов: «Спартак» — «Зенит» — наше «класико», на ничью никто играть не будет