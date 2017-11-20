Игрок сборной Перу пропустил две тренировки в «Сан-Паулу», празднуя выход на ЧМ

Полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва пропустил две тренировки бразильского «Сан-Паулу», празднуя выход национальной команды на ЧМ-2018.



Президент «Сан-Паулу» Карлос Аугусто де Баррос и Силва с понимаем отнесся к ситуации и не стал штрафовать перуанца.

«Он только что пережил один из величайших моментов в истории перуанского футбола, ведь сборная Перу пробилась на чемпионат мира впервые за 36 лет. Вся страна праздновала этот успех, так что штрафа не будет», – отметил президент клуба.

Сборная Перу добыла путёвку в финальную часть турнира в стыковых матчах с командой Новой Зеландии, сыграв на выезде вничью (0:0) и победив дома — 2:0. Перуанцы стали последними участниками чемпионата мира — 2018.