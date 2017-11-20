Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Неймар: хочу выиграть ЛЧ и чемпионат мира. И потом, может быть, женюсь

Футбол

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал, о чём мечтает в данный момент.

«Хочу выиграть Лигу чемпионов с „ПСЖ“, а затем — чемпионат мира. Это мои самые главные мечты сейчас. И потом, может быть, женюсь», — сказал Неймар в интервью мужскому журналу Man About Town, цитаты из которого приводит испанское интернет-издание Marca.

Также бразилец сказал, что доволен жизнью в Париже.

«Париж — красивый город, а французские игроки „ПСЖ“ очень хорошо приняли меня. Я счастлив здесь», — поведал Неймар.

Неймар: в Париже чувствую себя как дома, хочется выиграть все турниры с «ПСЖ»
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол ФК ПСЖ Неймар
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент