Эриксен: между нынешним и прошлогодним «Тоттенхэмом» очень большая разница

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен на пресс-конференции накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (21 ноября) ответил на вопросы журналистов.

«Это очень важная игра. Мы знаем, что уже вышли в плей-офф, но первое место будет многое значить для команды. У нас уже были большие матчи, попытаемся вновь взять три очка.

Мы сильно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Между нынешним и прошлогодним «Тоттенхэмом» очень большая разница", — цитирует игрока сайт УЕФА.