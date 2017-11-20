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Эриксен: между нынешним и прошлогодним «Тоттенхэмом» очень большая разница

Футбол

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен на пресс-конференции накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (21 ноября) ответил на вопросы журналистов.

«Это очень важная игра. Мы знаем, что уже вышли в плей-офф, но первое место будет многое значить для команды. У нас уже были большие матчи, попытаемся вновь взять три очка.

Мы сильно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Между нынешним и прошлогодним «Тоттенхэмом» очень большая разница", — цитирует игрока сайт УЕФА.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур Кристиан Эриксен
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