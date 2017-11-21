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«Эйбар» забил пять безответных голов в ворота «Бетиса»

Футбол

«Эйбар» одержал крупную победу над «Бетисом» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В дебюте игры защитник гостей Хорди Амат забил в свои ворота, а на 30-й минуте Гонсало Эскаланте удвоил преимущество «Эйбара». В начале второго тайма «Бетис» остался вдесятером из-за удаления Айссы Манди. После этого «Эйбар» забил ещё три гола — дважды отличился Шарлес, один мяч на счету Серхи Энрича.

«Эйбар» набрал 11 очков и занимает 17-е место в таблице Примеры. «Бетис» (17) — 9-й.

Испания - Примера. 12-й тур
20 ноября 2017, понедельник. 23:00 МСК
Эйбар
Эйбар
5 : 0
Бетис
Севилья
1:0 – Амат – 6 (автогол), 2:0 – Эскаланте – 30, 3:0 – Шарлес – 56 (пен), 4:0 – Шарлес – 71, 5:0 – Энрич – 80
Удаления: нет – Манди, 55
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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