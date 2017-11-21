«Эйбар» забил пять безответных голов в ворота «Бетиса»

«Эйбар» одержал крупную победу над «Бетисом» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В дебюте игры защитник гостей Хорди Амат забил в свои ворота, а на 30-й минуте Гонсало Эскаланте удвоил преимущество «Эйбара». В начале второго тайма «Бетис» остался вдесятером из-за удаления Айссы Манди. После этого «Эйбар» забил ещё три гола — дважды отличился Шарлес, один мяч на счету Серхи Энрича.

«Эйбар» набрал 11 очков и занимает 17-е место в таблице Примеры. «Бетис» (17) — 9-й.