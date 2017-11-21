Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист признан лучшим игроком 2017 года в Швеции, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.

«Спасибо шведским болельщикам за поддержку, оказанную мне и нашей сборной. Вместе мы отправимся на чемпионат мира», — сказал Гранквист.

Для 32-летнего игрока это первая подобная награда. В последние 10 лет лучшим футболистом года в Швеции неизменно признавался звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который не так давно завершил международную карьеру, а большую часть 2017 года провёл в лазарете.



Гранквист — капитан сборной Швеции. В его активе 6 голов в 69 матчах в составе национальной команды.

Гранквист — лучший игрок года в Швеции Фото: svenskfotboll.se