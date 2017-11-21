Ультрас «Вероны» провели акцию протеста после поражения от «Болоньи»

Разочарованные результатом встречи с «Болоньей» на финише 13-го тура итальянской Серии А болельщики «Вероны» провели акцию протеста после игры за пределами стадиона «Марк-Антонио Бентегоди». Команда из Вероны до 74-й минуты выигрывала со счётом 2:1, но пропустила два гола за две минуты, что и вызвало недовольство болельщиков.



В акции приняли участие порядка 300 ультрас. Как сообщает CalcioNews24, фанаты не стеснялись в выражениях в адрес главного тренера Фабио Пеккии, который на послематчевой пресс-конференции заявил, что «команде немного не повезло». Серьёзных инцидентов и нарушений общественного порядка на акции зафиксировано не было.

«Болонья» выиграла у «Вероны», уступая со счётом 1:2 к 74-й минуте