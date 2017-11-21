Вайгль: матч с «Тоттенхэмом» даёт «Боруссии» шанс исправиться

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 21 ноября.



«Нам очень важно показать командный футбол, быть единым целым и биться за всех остальных товарищей по команде. Конечно, мы знаем свои сильные стороны, но сейчас наша уверенность в собственных силах не так высока, как было после серии побед на старте сезона. Я очень жду игры. Это будет сложный матч, но он даёт нам шанс исправиться», — приводит слова Вайгля пресс-служба УЕФА.

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