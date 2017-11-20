100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бош: понимаю, что многие разочарованы последними результатами «Боруссии» Д

Футбол

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош в преддверии домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (21 ноября) поделился ожиданиями от игры.

«Мы определенно хотим выиграть эту игру. Я сейчас не думаю о зимнем перерыве, я думаю о преодолении этой фазы отрицательных результатов. Понимаю, что многие разочарованы последними результатами: ноль побед в пяти последних играх Бундеслиги. Понятно, что меня критикуют. Я чувствую, что люди здесь, в клубе, понимают, на какой стадии мы находимся, и я чувствую поддержку руководства», — цитирует тренера сайт УЕФА.

Гамшик: «Наполи» нужна только победа над «Шахтёром»
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур Петер Бош
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент