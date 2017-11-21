«Вест Бромвич» рассматривает кандидатуру Эллардайса на пост главного тренера

«Вест Бромвич», который накануне уволил Тони Пьюлиса с поста главного главного тренера команды, рассматривает на вакантное место кандидатуру Сэма Эллардайса. Как сообщает Mirror, китайский владелец команды Гуочуань Лай провёл совещание с советом директоров клуба, на котором сообщил, что выживание в Премьер-лиге для него является главной задачей в текущем сезоне.

Отметим, что президент «дроздов» Джон Уильямс и исполнительный директор Мартин Гудмен уже знакомы с Эллардайсом по периоду совместной работы в «Блэкберне».

В текущем сезоне «Вест Бромвич» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 12 туров.