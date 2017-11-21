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Виллаш-Боаш, Почеттино, Жардим и Фонсека вошли в шорт-лист «ПСЖ»

Футбол

В список возможных преемников Унаи Эмери на посту главного тренера «ПСЖ» добавились новые фамилии. Как сообщает Le10sport, в шорт-лист французской команды вошли бывший наставник «Зенита», ныне возглавляющий «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш, главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, наставник «Монако» Леонарду Жардим и рулевой «Шахтёра» Паулу Фонсека.

Издание отмечает, что клуб продолжает искать варианты на случай, если «ПСЖ» прекратит сотрудничество с Эмери. Соглашение парижан с испанским специалистом рассчитано до 2018 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что если руководство «ПСЖ» в итоге уволит Унаи, то оно может попробовать пригласить на его место главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«ПСЖ» может уволить Эмери до открытия зимнего трансферного окна
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