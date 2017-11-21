«Спартак» — «Марибор»: текстовая трансляция начнётся в 20:00

Сегодня, 21 ноября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч Лиги чемпионов между командами группы E «Спартаком» и «Марибором». Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Марибор».

Встречу 21.11.2017 рассудит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом.

После четырёх туров «Спартак» располагается на третьем месте, а команда «Марибор» занимает последнюю строчку. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее команды встречались друг с другом один раз. Единственная встреча между ними состоялась в сентябре этого года. Матч завершился вничью — 1:1.