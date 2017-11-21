Диаби: никогда не смогу полностью отблагодарить Венгера за то, что он сделал

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Абу Диаби рассказал, что очень благодарен главному тренеру английского клуба Арсену Венгеру за всё, что он для него сделал. Французский футболист защищал цвета «канониров» с 2006 по 2015 год. На его счету 180 матчей и 19 мячей.

«Венгер тот человек, который может понять своих футболистов и использует это, чтобы сделать их преуспевающими. Поэтому в его команде футболисты чувствуют себя прекрасно. Для меня важно то, что он в меня верил и понял. Венгер был терпелив со мной.

Начало было хорошим, однако затем начались проблемы с травмами. Должен сказать, что никогда не смогу полностью отблагодарить Венгера за всё, что он сделал для меня", — цитирует SFR Sport 1 Диаби.