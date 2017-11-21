Лебедев: Прядкин должен набраться мужества и отменить матч в Хабаровске

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что матч 18-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Локомотивом» должен быть отменён, а президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин обязан принять жёсткое волевое решение по этому поводу. Ранее стало известно, что получивший травму в матче 17-го тура «СКА-Хабаровск» — ЦСКА (2:4) Алексей Березуцкий выбыл из строя на два-три месяца.

«Президент РФПЛ Сергей Прядкин просто обязан принять жёсткое волевое решение и отменить матч в Хабаровске. Игру нужно перенести в другое место или на резервную дату. «Локомотив» уже просил «СКА-Хабаровск» о переносе, но клуб отказался. Судья может отменить матч, ведь он будет принимать решение не из тёплой московской квартиры, а прямо на поле в Хабаровске. Но мне кажется, что арбитр не примет такого решения.

Поэтому Прядкин должен набраться мужества и силы воли и принять твёрдое решение, которое бы соответствовало тому регламенту, который существует. Можно договориться с клубами, у лиги есть на них рычаги давления. Нужно думать о болельщиках, которые должны полтора часа смотреть футбол в таких условиях. Это издевательство над людьми. Будем надеяться, что решение будет принято и в таких условиях игра не состоится», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.