«Удинезе» отправил в отставку главного тренера

Главный тренер «Удинезе» Луиджи Дельнери уволен со своего поста. Руководство клуба решило расстаться со специалистом после домашнего поражения от Кальяри (0:1) в 13-м туре чемпионата Италии.



«Удинезе» объявляет, что главный тренер первой команды Луиджи Дельнери и его помощник Джузеппе Фераццоли освобождены от своих обязанностей. Мы благодарим Дельнери и Фераццоли за преданность на протяжении последних 13 месяцев и желаем им всего наилучшего в будущем", — говорится на официальном сайте итальянского клуба.



После 13 туров «Удинезе» занимает 14-е место в таблице Серии А.

Матч «Лацио» — «Удинезе», отменённый из-за непогоды, перенесён на 2018 год