«Челси» тренировался в Баку под охраной 150 полицейских

«Челси» провёл тренировку на стадионе «Баксель Арена» в Баку в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом».
Как сообщает азербайджанское издание Azerisport, тренировка лондонцев проходила в закрытом режиме — ни пресса, ни болельщики на неё допущены не были.
Отмечается, что команду охраняли 150 полицейских в целях безопасности, чтобы никто посторонний не проник на арену.
Матч «Карабах» — «Челси» состоится на стадионе «Олимпийский» в Баку 22 ноября. Начало игры — в 20:00 мск.
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