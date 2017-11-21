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«ПСЖ» подтвердил, что пытается приобрести Вендела, которым интересовался ЦСКА

Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что клуб работает над приобретением полузащитника «Флуминенсе» Вендела.

«Это то, над чем наш клуб работает. Я говорил на эту тему со спортивным директором Антеро Энрике. Тем не менее это приобретение на будущее, а я сконцентрирован на настоящем», — приводит слова Эмери Goal.

Прошлым летом интерес к 20-летнему бразильскому футболисту проявлял московский ЦСКА. При этом агент Вендела сообщил, что предложение от «ПСЖ» не было лучше, чем от «армейцев».

В нынешнем чемпионате Бразилии Вендел провёл 31 матч (28 — в основном составе), забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его нынешний контракт с «Флуминенсе» рассчитан до декабря 2020 года.

Агент: Вендел выбрал «ПСЖ», хотя предложение парижан не было лучше, чем у ЦСКА
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