Инспектор РФС: Гащенков засовывал руку Макееву под мышку, это симуляция

Инспектор РФС Игорь Захаров в эфире программы «Свисток» разобрал два пенальти, которые были назначены в матче 17-го тура РФПЛ «Ростов» — «Амкар» (0:0). Арбитр Евгений Турбин на 78-й минуте назначил 11-метровый в ворота пермяков, а в компенсированное время — в ворота ростовчан, посчитав, что Евгений Макеев сфолил на Михаиле Гащенкове.



«На 78-й минуте назначен пенальти в ворота „Амкара“. Позиция у судьи оптимальная. На повторе особо ничего не разглядишь, но видно, что защитник безрассудно выпрыгивает. Думаю, надо поддержать решение арбитра. Не важно, задел ли мяч игрок, поскольку потом он ударил в корпус. В данной ситуации я на стороне судьи.



На 91-й минуте пенальти назначен в обратную сторону. Беда судьи — он решил, что, чем ближе он будет к моменту, тем лучше. Я бы не решился с его ракурса давать оценку. А с повтора из-за ворот очевидно, что нападающий пытался обмануть судью. Форвард засовывает руку защитнику „Ростова“ под мышку — ну цирк какой-то. Это симуляция», — заявил Захаров.

Видео эпизода можно посмотреть на канале «Ростова» в YouTube.