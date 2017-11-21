Фернандо: «Спартаку» не повезло в игре с «Марибором», но сожалеть времени нет

Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо поделился эмоциями после упущенной победы в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

«Это тяжело объяснить. Мы весь матч превосходили соперника. Искали гол и забили за 10 минут до конца матча. Увы, пропустили в самом конце. Вещь, которая случалась с нами и в других встречах. В конце мы немного подустали, но ровно так же, как и соперник. Концентрация должна быть одинаковый с первой до последней минуты. «Марибор» играл от обороны, как многие клубы РФПЛ. Мы владели мячом и контролировали игру. У нас были возможности забивать 2-3 гола. Чего не хватило? Мне кажется, мы играли хорошо. Немного не повезло. Нет времени сожалеть, нужно делать выводы и готовиться к понедельнику», — сказал Фернандо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В понедельник, 27 ноября, «Спартак» примет на своём поле «Зенит» в матче 18-го тура РФПЛ.