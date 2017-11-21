Мешанович: гол в ворота «Спартака» — самый важный в моей карьере

Нападающий «Марибора» Ясмин Мешанович поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча в Москве завершилась вничью со счётом 1:1 и именно Мешанович сравнял счёт в концовке.



«Это мой первый гол в Лиге чемпионов и я его могу назвать самым важным в моей карьере. Мы приехали сюда за победой, но пропустили первыми, так что гол в концовке и ничья — хороший результат. Холод на игру не повлиял, все были настроены решительно, играли собранно и отдали борьбе все силы», — цитирует Мешановича официальный сайт УЕФА.

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