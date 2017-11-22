«Севилья» сыграла вничью с «Ливерпулем», уступая 0:3 после первого тайма

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 3:3.

К 30-й минуте английская команда сумела забить три мяча — дубль оформил Роберто Фирмино, а ещё один гол забил Садио Мане. Во втором тайме испанцы благодаря двум голам Виссама Бен-Йеддера сократили разрыв в счёте до минимального, а на третьей компенсированной минуте спаслись от поражения — Гидо Писарро счёт сравнял.

Таким образом, за тур до окончания группового этапа в группе E обладатели путёвок в плей-офф не определены.

В заключительном туре московский «Спартак» сыграет в Англии с «Ливерпулем», а «Севилья» отправится в Словению в гости к «Марибору».

Турнирное положение в группе E: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Севилья» — 8; 3. «Спартак» — 6; 4. «Марибор» — 2.